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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI OSMAN GÜLSAR

Osman Gülsar

Milliyetçi Hareket Partisi
Osman Gülsar
  • PARTİSİ : MHP
  • BÖLGESİ : Bitlis
  • MESLEĞİ : ZANAATKAR
  • EĞİTİM DURUMU : ORTA
ÖZGEÇMİŞİ

Milliyetçi Hareket Partisi 28. dönem Bitlis 2. sıra milletvekili adayıdır.

Kaynak: Anadolu Ajansı