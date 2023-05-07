Geçmiş Seçim Sonuçları Ajans veri saati: - sabah.com.tr
ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI İSMAİL AKGÜL

İsmail Akgül

Milliyetçi Hareket Partisi
İsmail Akgül
  • PARTİSİ : MHP
  • BÖLGESİ : Bolu
  • MESLEĞİ : MEMUR
  • EĞİTİM DURUMU : YÜKSEK
ÖZGEÇMİŞİ

Milliyetçi Hareket Partisi 28. dönem Bolu 1. sıra milletvekili adayıdır.

Kaynak: Anadolu Ajansı