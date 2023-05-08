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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI AYHAN ÖNAL

Ayhan Önal

Milliyetçi Hareket Partisi
Ayhan Önal
  • PARTİSİ : MHP
  • BÖLGESİ : Bursa 2. Bölge
  • MESLEĞİ : ECZACI
  • EĞİTİM DURUMU : YÜKSEK
Kaynak: Anadolu Ajansı