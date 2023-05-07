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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI İSMAİL ARSLANER

İsmail Arslaner

Milliyetçi Hareket Partisi
İsmail Arslaner
  • PARTİSİ : MHP
  • BÖLGESİ : Çankırı
  • MESLEĞİ : MÜTEAHHİT
  • EĞİTİM DURUMU : ORTA
ÖZGEÇMİŞİ

Milliyetçi Hareket Partisi 28. dönem Çankırı 2. sıra milletvekili adayıdır.

Kaynak: Anadolu Ajansı