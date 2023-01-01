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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI AHMET TUNCALP

Ahmet Tuncalp

Milliyetçi Hareket Partisi
Ahmet Tuncalp
  • PARTİSİ : MHP
  • BÖLGESİ : Diyarbakır
  • MESLEĞİ : EMEKLİ EĞİTİMCİ
  • EĞİTİM DURUMU : YÜKSEK
ÖZGEÇMİŞİ

MHP 28. dönem Diyarbakır 7. sıra milletvekili adayıdır.

Kaynak: Anadolu Ajansı