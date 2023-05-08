Geçmiş Seçim Sonuçları Ajans veri saati: - sabah.com.tr
ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI ÖMER HALUK PİRİMOĞLU

Ömer Haluk Pirimoğlu

Milliyetçi Hareket Partisi
Ömer Haluk Pirimoğlu
  • PARTİSİ : MHP
  • BÖLGESİ : Erzurum
  • MESLEĞİ : İŞ İNSANI
  • EĞİTİM DURUMU : YÜKSEK
ÖZGEÇMİŞİ

MHP 28. dönem Erzurum 3. sıra milletvekili adayıdır.

Kaynak: Anadolu Ajansı