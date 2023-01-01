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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI SİNAN DEMİRCİOĞLU

Sinan Demircioğlu

Milliyetçi Hareket Partisi
Sinan Demircioğlu
  • PARTİSİ : MHP
  • BÖLGESİ : Erzurum
  • MESLEĞİ : İNŞAAT YÜKSEK MÜHENDİSİ
  • EĞİTİM DURUMU : YÜKSEK
ÖZGEÇMİŞİ

MHP 28. dönem Erzurum 6. sıra milletvekili adayıdır.

Kaynak: Anadolu Ajansı