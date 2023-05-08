ÖZGEÇMİŞİ

Leman Sivri, Afyonkarahisar’ın Emirdağ İlçesinde doğdu. Babasının Emniyet Müdürü olması nedeniyle eğitimini çeşitli illerde tamamladı. Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Bilgisayar Öğretmenliğini programını bırakarak Emniyet teşkilatında görev aldı. Daha sonra Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünü bitirdi. Emniyet teşkilatından emekli oldu. 2017 yılında Milliyetçi Hareket Partisi Tepebaşı ilçe Kadın Kolları Başkanı olarak göreve başladı. Evli ve iki çocuk annesidir.