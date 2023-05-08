ÖZGEÇMİŞİ

Evli ve iki çocuk babası olan Doç. Dr. Muhammet Bahadır Ayas, 1978 yılında Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde dünyaya geldi. Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesinde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Aynı Üniversitede anabilim dalı başkanlığı, araştırma görevlisi temsilciliği, lisansüstü öğrenci temsilciliği, çeşitli merkezlerde müdür yardımcılığı ve yönetim kurulu üyeliği ve Eskişehir Ülkü Ocaklarına bağlı Anadolu Üniversitesi öğrenci kulüplerinde kulüp koordinatörlüğü görevlerini yürütmüştür.