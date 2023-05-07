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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI ABDULLAH ŞAŞUŞAĞI

Abdullah Şaşuşağı

Milliyetçi Hareket Partisi
Abdullah Şaşuşağı
  • PARTİSİ : MHP
  • BÖLGESİ : Gaziantep
  • MESLEĞİ : İNŞAAT MÜTEAHHİTİ
  • EĞİTİM DURUMU : YÜKSEK
ÖZGEÇMİŞİ

MHP Antalya 5. sıra 28. dönem milletvekili adayıdır.

Kaynak: Anadolu Ajansı