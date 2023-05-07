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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI FEVZİYE HASASU

Fevziye Hasasu

Milliyetçi Hareket Partisi
Fevziye Hasasu
  • PARTİSİ : MHP
  • BÖLGESİ : İstanbul 1. Bölge
  • MESLEĞİ : TIP DOKTORU
  • EĞİTİM DURUMU : YÜKSEK
ÖZGEÇMİŞİ

MHP İstanbul 1. Bölge 28. Dönem Milletvekili Adayı

Kaynak: Anadolu Ajansı