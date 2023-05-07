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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI İREM ÇELİK

İrem Çelik

Milliyetçi Hareket Partisi
İrem Çelik
  • PARTİSİ : MHP
  • BÖLGESİ : İstanbul 1. Bölge
  • MESLEĞİ : SAĞLIK TEKNİKERİ
  • EĞİTİM DURUMU : YÜKSEK
ÖZGEÇMİŞİ

MHP İSTANBUL 11. SIRA MİLLETVEKİLİ ADAYI

Kaynak: Anadolu Ajansı