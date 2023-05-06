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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI YİĞİT EMRE ALTUN

Yiğit Emre Altun

Milliyetçi Hareket Partisi
Yiğit Emre Altun
  • PARTİSİ : MHP
  • BÖLGESİ : İstanbul 1. Bölge
  • MESLEĞİ : KUYUMCU
  • EĞİTİM DURUMU : ORTA
ÖZGEÇMİŞİ

MHP İstanbul 1. Bölge 28. Dönem Milletvekili Adayı

Kaynak: Anadolu Ajansı