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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI ERHAN ÜSTÜNBAŞ

Erhan Üstünbaş

Milliyetçi Hareket Partisi
Erhan Üstünbaş
  • PARTİSİ : MHP
  • BÖLGESİ : İstanbul 2. Bölge
  • MESLEĞİ : ESNAF
  • EĞİTİM DURUMU : YÜKSEK
ÖZGEÇMİŞİ

MHP 28. dönem İstanbul 2. bölge 17. sıra milletvekili adayıdır.

Kaynak: Anadolu Ajansı