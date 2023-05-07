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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI MEHMET GALİP DERE

Mehmet Galip Dere

Milliyetçi Hareket Partisi
Mehmet Galip Dere
  • PARTİSİ : MHP
  • BÖLGESİ : İstanbul 3. Bölge
  • MESLEĞİ : BİLGİSAYAR MÜHENDİSİ
  • EĞİTİM DURUMU : YÜKSEK
ÖZGEÇMİŞİ

MHP 28. dönem İstanbul 3. Bölge 28. sıra milletvekili adayıdır.

Kaynak: Anadolu Ajansı