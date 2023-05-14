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ANASAYFA MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ SEÇİM İSTATİKLERİ

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ SEÇİM İSTATİKLERİ

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ' NİN EN YÜKSEK OY ALDIĞI 10 İLÇE

  • 1
    AYDIN / KUŞADASI
    %0 Detay
  • 2
    AYDIN / NAZİLLİ
    %0 Detay
  • 3
    AYDIN / EFELER
    %0 Detay
  • 4
    AYDIN / SÖKE
    %0 Detay
  • 5
    KARS / MERKEZ
    %0 Detay
  • 6
    AYDIN / DİDİM
    %0 Detay
  • 7
    DİYARBAKIR / ERGANİ
    %0 Detay
  • 8
    DİYARBAKIR / BAĞLAR
    %0 Detay
  • 9
    DİYARBAKIR / YENİŞEHİR
    %0 Detay
  • 10
    DİYARBAKIR / KAYAPINAR
    %0 Detay

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ' NİN EN YÜKSEK OY ALDIĞI 5 ŞEHİR

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ' NİN EN FAZLA MİLLETVEKİLİ ÇIKARDIĞI 5 ŞEHİR

Kaynak: Anadolu Ajansı