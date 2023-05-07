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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI İSMAİL OBUZ

İsmail Obuz

Milliyetçi Hareket Partisi
İsmail Obuz
  • PARTİSİ : MHP
  • BÖLGESİ : İzmir 2. Bölge
  • MESLEĞİ : DOKTOR
  • EĞİTİM DURUMU : YÜKSEK
ÖZGEÇMİŞİ

1973 Afyon doğumlu İsmail Obuz Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı