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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI BATUHAN BERKE BAŞPINAR

Batuhan Berke Başpınar

Milliyetçi Hareket Partisi
Batuhan Berke Başpınar
  • PARTİSİ : MHP
  • BÖLGESİ : Kayseri
  • MESLEĞİ : ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ
  • EĞİTİM DURUMU : ORTA
ÖZGEÇMİŞİ

MHP 28. dönem Kayseri 10. sıra milletvekili adayıdır.

Kaynak: Anadolu Ajansı