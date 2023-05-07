Geçmiş Seçim Sonuçları Ajans veri saati: - sabah.com.tr
ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI MUSTAFA DEMİR

Mustafa Demir

Milliyetçi Hareket Partisi
Mustafa Demir
  • PARTİSİ : MHP
  • BÖLGESİ : Kilis
  • MESLEĞİ : İŞÇİ
  • EĞİTİM DURUMU : YÜKSEK
  • DOĞUM YILI : 1970
ÖZGEÇMİŞİ

MHP 28. dönem Kilis 1. sıra milletvekili adayıdır.

Kaynak: Anadolu Ajansı