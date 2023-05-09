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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI MENDERES ERAY

Menderes Eray

Milliyetçi Hareket Partisi
Menderes Eray
  • PARTİSİ : MHP
  • BÖLGESİ : Kırıkkale
  • MESLEĞİ : ÖĞRETMEN
  • EĞİTİM DURUMU : YÜKSEK
Kaynak: Anadolu Ajansı