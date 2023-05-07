Geçmiş Seçim Sonuçları Ajans veri saati: - sabah.com.tr
ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI NESLİHAN DOĞANGÜL ÖNDER

Neslihan Doğangül Önder

Milliyetçi Hareket Partisi
Neslihan Doğangül Önder
  • PARTİSİ : MHP
  • BÖLGESİ : Muğla
  • MESLEĞİ : İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TEKNİKERİ
  • EĞİTİM DURUMU : YÜKSEK
ÖZGEÇMİŞİ

MHP 28. dönem Muğla 7. sıra milletvekili adayıdır.

Kaynak: Anadolu Ajansı