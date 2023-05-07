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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI EMRULLAH TÜRE

Emrullah Türe

Milliyetçi Hareket Partisi
Emrullah Türe
  • PARTİSİ : MHP
  • BÖLGESİ : Niğde
  • MESLEĞİ : İş insanı
  • EĞİTİM DURUMU : ORTA
Kaynak: Anadolu Ajansı