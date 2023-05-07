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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI İSMAİL BÜYÜKKAYIKÇI

İsmail Büyükkayıkçı

Milliyetçi Hareket Partisi
İsmail Büyükkayıkçı
  • PARTİSİ : MHP
  • BÖLGESİ : Sinop
  • MESLEĞİ : Eğitimci
  • EĞİTİM DURUMU : ORTA
  • DOĞUM YILI : 1972
ÖZGEÇMİŞİ

1972 Sinop / Boyabat doğumlu olan İsmail Büyükkayıkçı evli ve üç çocuk babasıdır.

Kaynak: Anadolu Ajansı