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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI EDANUR ALTINTAŞ

Edanur Altıntaş

Milliyetçi Hareket Partisi
Edanur Altıntaş
  • PARTİSİ : MHP
  • BÖLGESİ : Trabzon
  • MESLEĞİ : ORMAN - ZİRAAT MÜHENDİSİ
  • EĞİTİM DURUMU : YÜKSEK
ÖZGEÇMİŞİ

MHP Trabzon 4. sıra 28. dönem milletvekili adayıdır.

Kaynak: Anadolu Ajansı