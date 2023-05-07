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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI AYHAN KINDEN

Ayhan Kınden

Milliyetçi Hareket Partisi
Ayhan Kınden
  • PARTİSİ : MHP
  • BÖLGESİ : Uşak
  • MESLEĞİ : İŞ İNSANI
  • EĞİTİM DURUMU : YÜKSEK
ÖZGEÇMİŞİ

MHP Uşak 1. sıra 28. dönem milletvekili adayıdır.

Kaynak: Anadolu Ajansı