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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI NAMIK ÖZ

Namık Öz

Milliyetçi Hareket Partisi
Namık Öz
  • PARTİSİ : MHP
  • BÖLGESİ : Yalova
  • MESLEĞİ : EKONOMİST
  • EĞİTİM DURUMU : YÜKSEK
ÖZGEÇMİŞİ

MHP Yalova 1. sıra 28. dönem milletvekili adayıdır.

Kaynak: Anadolu Ajansı