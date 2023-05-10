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MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI Geçmiş Seçim Sonuçları

BODRUM SEÇİM SONUÇLARI

2023
CUMHURBAŞKANI ADAYLARI

%0
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %00
Sinan Oğan
SİNAN OĞAN %00
Muharrem İnce
MUHARREM İNCE %00
Kemal Kılıçdaroğlu
KEMAL KILIÇDAROĞLU %00

2023
MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ

%0
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0

BODRUM CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
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Kalan Sandık 0
%0
Geçerli Oy 0
%0
Geçersiz Oy 0
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DİĞER İLÇELER RECEP TAYYİP ERDOĞAN MUHARREM İNCE KEMAL KILIÇDAROĞLU SİNAN OĞAN
BODRUM
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
DALAMAN
Açılan Sandık Oranı %0
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DATÇA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
FETHİYE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KAVAKLIDERE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KÖYCEĞİZ
Açılan Sandık Oranı %0
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MARMARİS
Açılan Sandık Oranı %0
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MENTEŞE
Açılan Sandık Oranı %0
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MİLAS
Açılan Sandık Oranı %0
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ORTACA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
SEYDİKEMER
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ULA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
YATAĞAN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0

BODRUM MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
%0
Kalan Sandık 0
%0
Geçerli Oy 0
%0
Geçersiz Oy 0
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PARTİLER GENEL TOPLAM
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ 		%0
0
CUMHURİYET HALK PARTİSİ 		%0
0
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ 		%0
0
İYİ PARTİ 		%0
0
MEMLEKET PARTİSİ 		%0
0
YEŞİL SOL PARTİ 		%0
0
YENİDEN REFAH PARTİSİ 		%0
0
BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ 		%0
0
ANAVATAN PARTİSİ 		%0
0
ADALET PARTİSİ 		%0
0
GENÇ PARTİ 		%0
0
HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ 		%0
0
HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ 		%0
0
MİLLET PARTİSİ 		%0
0
MİLLİ YOL PARTİSİ 		%0
0
SOL PARTİ 		%0
0
TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ 		%0
0
TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ 		%0
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TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ 		%0
0
VATAN PARTİSİ 		%0
0
YENİLİK PARTİSİ 		%0
0
ZAFER PARTİSİ 		%0
0
BAĞIMSIZ 		%0
0
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ Memleket Yeşil Sol Parti BĞMSZ DİĞER
BODRUM
Açılan Sandık Oranı %0
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DALAMAN
Açılan Sandık Oranı %0
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DATÇA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
FETHİYE
Açılan Sandık Oranı %0
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KAVAKLIDERE
Açılan Sandık Oranı %0
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KÖYCEĞİZ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
MARMARİS
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
MENTEŞE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
MİLAS
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ORTACA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
SEYDİKEMER
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ULA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
YATAĞAN
Açılan Sandık Oranı %0
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YILLARA GÖRE SEÇİM SONUÇLARI
HAZİRAN 2018 AĞUSTOS 2014
%100
Seçmen Sayısı: 130,986 | Katılım Oranı: %87.55
Muharrem İnce
MUHARREM İNCE %66.5775,314 oy
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %20.3923,071 oy
Meral Akşener
MERAL AKŞENER %6.897,798 oy
Selahattin Demirtaş
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %5.636,370 oy
Doğu Perinçek
DOĞU PERİNÇEK %0.32364 oy
Temel Karamollaoğlu
TEMEL KARAMOLLAOĞLU %0.19212 oy
%100
Seçmen Sayısı: 116,140 | Katılım Oranı: %76.07
Ekmeleddin Mehmet İhsanoğlu
EKMELEDDİN MEHMET İHSANOĞLU %73.9764,593 oy
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %19.517,029 oy
Selahattin Demirtaş
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %6.535,704 oy
HAZİRAN 2018 KASIM 2015 HAZİRAN 2015 HAZİRAN 2011
%100
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Cumhur İttifakı
%0 24,458 oy 0
Millet İttifakı
%0 74,262 oy 0
Cumhuriyet Halk Partisi
%51.25 57,965 oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%16.52 18,691 oy 0
İyi Parti
%14.01 15,842 oy 0
Halkların Demokratik Partisi
%12.26 13,869 oy 0
Milliyetçi Hareket Partisi
%5.1 5,767 oy 0
Saadet Partisi
%0.4 455 oy 0
Vatan Partisi
%0.36 406 oy 0
Hür Dava Partisi
%0.1 115 oy 0
BAĞIMSIZ
%0 0
Kaynak: Anadolu Ajansı