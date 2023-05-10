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MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI Geçmiş Seçim Sonuçları

DALAMAN SEÇİM SONUÇLARI

2023
CUMHURBAŞKANI ADAYLARI

%0
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %00
Sinan Oğan
SİNAN OĞAN %00
Muharrem İnce
MUHARREM İNCE %00
Kemal Kılıçdaroğlu
KEMAL KILIÇDAROĞLU %00

2023
MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ

%0
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0

DALAMAN CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
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Kalan Sandık 0
%0
Geçerli Oy 0
%0
Geçersiz Oy 0
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DİĞER İLÇELER RECEP TAYYİP ERDOĞAN MUHARREM İNCE KEMAL KILIÇDAROĞLU SİNAN OĞAN
BODRUM
Açılan Sandık Oranı %0
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DALAMAN
Açılan Sandık Oranı %0
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DATÇA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
FETHİYE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KAVAKLIDERE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KÖYCEĞİZ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
MARMARİS
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
MENTEŞE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
MİLAS
Açılan Sandık Oranı %0
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ORTACA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
SEYDİKEMER
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ULA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
YATAĞAN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0

DALAMAN MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
%0
Kalan Sandık 0
%0
Geçerli Oy 0
%0
Geçersiz Oy 0
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PARTİLER GENEL TOPLAM
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ 		%0
0
CUMHURİYET HALK PARTİSİ 		%0
0
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ 		%0
0
İYİ PARTİ 		%0
0
MEMLEKET PARTİSİ 		%0
0
YEŞİL SOL PARTİ 		%0
0
YENİDEN REFAH PARTİSİ 		%0
0
BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ 		%0
0
ANAVATAN PARTİSİ 		%0
0
ADALET PARTİSİ 		%0
0
GENÇ PARTİ 		%0
0
HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ 		%0
0
HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ 		%0
0
MİLLET PARTİSİ 		%0
0
MİLLİ YOL PARTİSİ 		%0
0
SOL PARTİ 		%0
0
TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ 		%0
0
TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ 		%0
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TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ 		%0
0
VATAN PARTİSİ 		%0
0
YENİLİK PARTİSİ 		%0
0
ZAFER PARTİSİ 		%0
0
BAĞIMSIZ 		%0
0
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ Memleket Yeşil Sol Parti BĞMSZ DİĞER
BODRUM
Açılan Sandık Oranı %0
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DALAMAN
Açılan Sandık Oranı %0
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DATÇA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
FETHİYE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KAVAKLIDERE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KÖYCEĞİZ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
MARMARİS
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
MENTEŞE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
MİLAS
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ORTACA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
SEYDİKEMER
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ULA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
YATAĞAN
Açılan Sandık Oranı %0
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YILLARA GÖRE SEÇİM SONUÇLARI
HAZİRAN 2018 AĞUSTOS 2014
%100
Seçmen Sayısı: 28,550 | Katılım Oranı: %88.48
Muharrem İnce
MUHARREM İNCE %41.9610,398 oy
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %40.7410,095 oy
Meral Akşener
MERAL AKŞENER %14.423,573 oy
Selahattin Demirtaş
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %2.19543 oy
Temel Karamollaoğlu
TEMEL KARAMOLLAOĞLU %0.41102 oy
Doğu Perinçek
DOĞU PERİNÇEK %0.2767 oy
%100
Seçmen Sayısı: 25,703 | Katılım Oranı: %78.05
Ekmeleddin Mehmet İhsanoğlu
EKMELEDDİN MEHMET İHSANOĞLU %56.8811,201 oy
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %40.217,917 oy
Selahattin Demirtaş
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %2.91573 oy
HAZİRAN 2018 KASIM 2015 HAZİRAN 2015 HAZİRAN 2011
%100
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Cumhur İttifakı
%0 10,604 oy 0
Millet İttifakı
%0 13,056 oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%34.13 8,441 oy 0
Cumhuriyet Halk Partisi
%33.5 8,286 oy 0
İyi Parti
%18.66 4,616 oy 0
Milliyetçi Hareket Partisi
%8.75 2,163 oy 0
Halkların Demokratik Partisi
%3.67 908 oy 0
Saadet Partisi
%0.62 154 oy 0
Vatan Partisi
%0.37 92 oy 0
Hür Dava Partisi
%0.3 74 oy 0
BAĞIMSIZ
%0 0
Kaynak: Anadolu Ajansı