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MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI Geçmiş Seçim Sonuçları

HACIBEKTAŞ SEÇİM SONUÇLARI

2023
CUMHURBAŞKANI ADAYLARI

%0
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Sinan Oğan
SİNAN OĞAN %00
Kemal Kılıçdaroğlu
KEMAL KILIÇDAROĞLU %00
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %00
Muharrem İnce
MUHARREM İNCE %00

2023
MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ

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Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0

HACIBEKTAŞ CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
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Kalan Sandık 0
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Geçerli Oy 0
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Geçersiz Oy 0
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DİĞER İLÇELER RECEP TAYYİP ERDOĞAN MUHARREM İNCE KEMAL KILIÇDAROĞLU SİNAN OĞAN
ACIGÖL
Açılan Sandık Oranı %0
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AVANOS
Açılan Sandık Oranı %0
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DERİNKUYU
Açılan Sandık Oranı %0
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GÜLŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %0
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HACIBEKTAŞ
Açılan Sandık Oranı %0
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KOZAKLI
Açılan Sandık Oranı %0
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ÜRGÜP
Açılan Sandık Oranı %0
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HACIBEKTAŞ MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
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Kalan Sandık 0
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Geçerli Oy 0
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Geçersiz Oy 0
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PARTİLER GENEL TOPLAM
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ 		%0
0
CUMHURİYET HALK PARTİSİ 		%0
0
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ 		%0
0
İYİ PARTİ 		%0
0
MEMLEKET PARTİSİ 		%0
0
YEŞİL SOL PARTİ 		%0
0
YENİDEN REFAH PARTİSİ 		%0
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BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ 		%0
0
ANAVATAN PARTİSİ 		%0
0
ADALET PARTİSİ 		%0
0
GENÇ PARTİ 		%0
0
HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ 		%0
0
HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ 		%0
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MİLLET PARTİSİ 		%0
0
SOL PARTİ 		%0
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TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ 		%0
0
TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ 		%0
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TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ 		%0
0
VATAN PARTİSİ 		%0
0
YENİLİK PARTİSİ 		%0
0
ZAFER PARTİSİ 		%0
0
BAĞIMSIZ 		%0
0
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ Memleket Yeşil Sol Parti BĞMSZ DİĞER
ACIGÖL
Açılan Sandık Oranı %0
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AVANOS
Açılan Sandık Oranı %0
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DERİNKUYU
Açılan Sandık Oranı %0
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GÜLŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %0
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HACIBEKTAŞ
Açılan Sandık Oranı %0
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KOZAKLI
Açılan Sandık Oranı %0
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ÜRGÜP
Açılan Sandık Oranı %0
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YILLARA GÖRE SEÇİM SONUÇLARI
HAZİRAN 2018 AĞUSTOS 2014
%100
Seçmen Sayısı: 9,168 | Katılım Oranı: %90.61
Muharrem İnce
MUHARREM İNCE %59.044,759 oy
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %32.482,618 oy
Meral Akşener
MERAL AKŞENER %6.93559 oy
Selahattin Demirtaş
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %0.7863 oy
Temel Karamollaoğlu
TEMEL KARAMOLLAOĞLU %0.3831 oy
Doğu Perinçek
DOĞU PERİNÇEK %0.3831 oy
%100
Seçmen Sayısı: 9,617 | Katılım Oranı: %84.56
Ekmeleddin Mehmet İhsanoğlu
EKMELEDDİN MEHMET İHSANOĞLU %66.425,306 oy
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %31.182,491 oy
Selahattin Demirtaş
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %2.39191 oy
HAZİRAN 2018 KASIM 2015 HAZİRAN 2015 HAZİRAN 2011
%100
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Cumhur İttifakı
%0 2,779 oy 0
Millet İttifakı
%0 4,724 oy 0
Cumhuriyet Halk Partisi
%50.42 4,068 oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%27.33 2,205 oy 0
İyi Parti
%7.61 614 oy 0
Milliyetçi Hareket Partisi
%7.11 574 oy 0
Halkların Demokratik Partisi
%6.22 502 oy 0
Saadet Partisi
%0.52 42 oy 0
Vatan Partisi
%0.43 35 oy 0
Hür Dava Partisi
%0.35 28 oy 0
BAĞIMSIZ
%0 0
Kaynak: Anadolu Ajansı