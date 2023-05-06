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MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI Geçmiş Seçim Sonuçları

NİĞDE SEÇİM SONUÇLARI

2023
CUMHURBAŞKANI ADAYLARI

%0
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Kemal Kılıçdaroğlu
KEMAL KILIÇDAROĞLU %00
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %00
Sinan Oğan
SİNAN OĞAN %00
Muharrem İnce
MUHARREM İNCE %00

2023
MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ

%0
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0

NİĞDE CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
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Kalan Sandık 0
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Geçerli Oy 0
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Geçersiz Oy 0
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İLÇELER RECEP TAYYİP ERDOĞAN MUHARREM İNCE KEMAL KILIÇDAROĞLU SİNAN OĞAN
ALTUNHİSAR
Açılan Sandık Oranı %0
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BOR
Açılan Sandık Oranı %0
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ÇAMARDI
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ÇİFTLİK
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ULUKIŞLA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0

NİĞDE MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
%0
Kalan Sandık 0
%0
Geçerli Oy 0
%0
Geçersiz Oy 0
%0
PARTİLER GENEL TOPLAM
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ 		%0
0
ADALET PARTİSİ 		%0
0
ZAFER PARTİSİ 		%0
0
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ 		%0
0
CUMHURİYET HALK PARTİSİ 		%0
0
İYİ PARTİ 		%0
0
MEMLEKET PARTİSİ 		%0
0
YEŞİL SOL PARTİ 		%0
0
YENİDEN REFAH PARTİSİ 		%0
0
BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ 		%0
0
ANAVATAN PARTİSİ 		%0
0
GÜÇ BİRLİĞİ PARTİSİ 		%0
0
GENÇ PARTİ 		%0
0
HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ 		%0
0
HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ 		%0
0
MİLLET PARTİSİ 		%0
0
MİLLİ YOL PARTİSİ 		%0
0
SOL PARTİ 		%0
0
TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ 		%0
0
TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ 		%0
0
TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ 		%0
0
VATAN PARTİSİ 		%0
0
YENİLİK PARTİSİ 		%0
0
BAĞIMSIZ 		%0
0
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ Memleket Yeşil Sol Parti BĞMSZ DİĞER
ALTUNHİSAR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
BOR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ÇAMARDI
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ÇİFTLİK
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ULUKIŞLA
Açılan Sandık Oranı %0
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YILLARA GÖRE SEÇİM SONUÇLARI
HAZİRAN 2018 AĞUSTOS 2014
%100
Seçmen Sayısı: 240,315 | Katılım Oranı: %87.76
HAZİRAN 2018
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %61.61126,270 oy
HAZİRAN 2018
MUHARREM İNCE %25.0651,373 oy
HAZİRAN 2018
MERAL AKŞENER %11.4323,419 oy
HAZİRAN 2018
TEMEL KARAMOLLAOĞLU %1.012,073 oy
HAZİRAN 2018
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %0.611,254 oy
HAZİRAN 2018
DOĞU PERİNÇEK %0.28574 oy
%100
Seçmen Sayısı: 229,906 | Katılım Oranı: %77.58
AĞUSTOS 2014
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %58.92102,576 oy
AĞUSTOS 2014
EKMELEDDİN MEHMET İHSANOĞLU %39.769,119 oy
AĞUSTOS 2014
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %1.382,403 oy
HAZİRAN 2018 KASIM 2015 HAZİRAN 2015 HAZİRAN 2011
%100
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Cumhur İttifakı
%0 133,538 oy 0
Millet İttifakı
%0 69,272 oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%43.59 89,919 oy 0
Milliyetçi Hareket Partisi
%21.14 43,619 oy 0
Cumhuriyet Halk Partisi
%20.28 41,840 oy 0
İyi Parti
%12.09 24,931 oy 0
Saadet Partisi
%1.21 2,501 oy 0
Halkların Demokratik Partisi
%1.18 2,424 oy 0
Vatan Partisi
%0.3 613 oy 0
Hür Dava Partisi
%0.21 443 oy 0
BAĞIMSIZ
%0 0
Kaynak: Anadolu Ajansı