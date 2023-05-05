-
Cevahir Uzkurt
Adalet ve Kalkınma Partisi
Niğde
-
Ömer Aksoy
Anavatan Partisi
Niğde
-
Hulusi Kiper
Büyük Birlik Partisi
Niğde
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Ömer Fethi Gürer
Cumhuriyet Halk Partisi
Niğde
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İbrahim Çamur
Genç Parti
Niğde
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Merve Kılınç
Güç Birliği Partisi
Niğde
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Hasan Şeşeoğulları
Hak ve Özgürlükler Partisi
Niğde
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Sevil Fidan
Halkın Kurtuluş Partisi
Niğde
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Mümin İnan
İyi Parti
Niğde
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Ufuk Tekeli
Memleket Partisi
Niğde
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Murat Demirer
Millet Partisi
Niğde
-
Cemal Demircioğlu
Milli Yol Partisi
Niğde
-
Cumali İnce
Milliyetçi Hareket Partisi
Niğde
-
Ayşegül Uçar
Sol Parti
Niğde
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Elif Önder
Türkiye İşçi Partisi
Niğde
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Şerife Can
Türkiye Komünist Hareketi
Niğde
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Tuğçe Sezen Gedik
Türkiye Komünist Partisi
Niğde
-
Şemail Kahraman
Vatan Partisi
Niğde
-
Ali Selman Işık
Yeniden Refah Partisi
Niğde
-
Ferdi Kaymakçı
Yenilik Partisi
Niğde
-
Yasemin Kaya
Yeşil Sol Parti
Niğde
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Orhan Çılğın
Adalet Partisi
Niğde
-
Yavuz Ergun
Adalet ve Kalkınma Partisi
Niğde
-
Muhammed Doğan
Anavatan Partisi
Niğde
-
Serdal Kalemiş
Büyük Birlik Partisi
Niğde
-
Sevgi Özbek
Cumhuriyet Halk Partisi
Niğde
-
Yasin Ağir
Genç Parti
Niğde
-
Yakup Demirkol
Güç Birliği Partisi
Niğde
-
İhsan Karadağ
Halkın Kurtuluş Partisi
Niğde
-
Olgun Eytemiş
İyi Parti
Niğde
-
Fehmi Meral
Memleket Partisi
Niğde
-
Sevim Aslan
Millet Partisi
Niğde
-
Bilge Sezgin Örnek
Milli Yol Partisi
Niğde
-
Emrullah Türe
Milliyetçi Hareket Partisi
Niğde
-
Asım Arı
Sol Parti
Niğde
-
Kerem Tanılkan
Türkiye İşçi Partisi
Niğde
-
Ece Okur
Türkiye Komünist Hareketi
Niğde
-
Berk Başar
Türkiye Komünist Partisi
Niğde
-
Süleyman Yürük
Vatan Partisi
Niğde
-
Taner Gümüş
Yeniden Refah Partisi
Niğde
-
Şerife Yıldız
Yenilik Partisi
Niğde
-
Cumali Adıgüzel
Yeşil Sol Parti
Niğde
-
Aziz Doğan
Zafer Partisi
Niğde
-
Meryem Dayan
Adalet Partisi
Niğde
-
İbrahim Baloğlu
Adalet ve Kalkınma Partisi
Niğde
-
Fehmi Yigen
Anavatan Partisi
Niğde
-
Hüseyin Babaoğlu
Büyük Birlik Partisi
Niğde
-
Ozan Sakarya
Cumhuriyet Halk Partisi
Niğde
-
Serhat Karaduman
Genç Parti
Niğde
-
Dilek Altıkardeşler
Güç Birliği Partisi
Niğde
-
Coşkun Varol
Halkın Kurtuluş Partisi
Niğde
-
Fetdah Gültekin
İyi Parti
Niğde
-
Tayyip Ökmen
Memleket Partisi
Niğde
-
Aynur Doğan
Millet Partisi
Niğde
-
Ömer Arslanhan Yüksek Sig
Milli Yol Partisi
Niğde
-
Ahmet Yasin Şentürk
Milliyetçi Hareket Partisi
Niğde
-
Hüseyin Çankaya
Sol Parti
Niğde
-
Ekin Dicle Erbilgin
Türkiye İşçi Partisi
Niğde
-
Onur Yavuz
Türkiye Komünist Hareketi
Niğde
-
Cem Buksur
Türkiye Komünist Partisi
Niğde
-
Hasan Akşen
Vatan Partisi
Niğde
-
Mehtap Temeltaş
Yeniden Refah Partisi
Niğde
-
Murat Muhsin Karakuş
Yenilik Partisi
Niğde
-
Medine Çeken
Yeşil Sol Parti
Niğde
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Kürşat Akkaya
Zafer Partisi
Niğde