-
Fatih Tatar
Adalet Birlik Partisi
Samsun
-
Mehmet Muş
Adalet ve Kalkınma Partisi
Samsun
-
Yasin Çam
Anavatan Partisi
Samsun
-
Bahadır Şahin
Büyük Birlik Partisi
Samsun
-
Murat Çan
Cumhuriyet Halk Partisi
Samsun
-
Funda Şen
Genç Parti
Samsun
-
Abdullah Erdoğan
Güç Birliği Partisi
Samsun
-
Mehmetşah Eren
Hak ve Özgürlükler Partisi
Samsun
-
Erhan Usta
İyi Parti
Samsun
-
Recep Kılıç
Memleket Partisi
Samsun
-
Mehmet Erol
Millet Partisi
Samsun
-
İlyas Topsakal
Milliyetçi Hareket Partisi
Samsun
-
Serhat Köroğlu
Serhat Köroğlu
Samsun
-
Sıla Yeşiltepe
Sol Parti
Samsun
-
Arslan Bolat
Türkiye İşçi Partisi
Samsun
-
Alperen Kandemir
Türkiye Komünist Hareketi
Samsun
-
Tamer Yiğit
Türkiye Komünist Partisi
Samsun
-
Haydar Çolak
Vatan Partisi
Samsun
-
Yaşar Yazıcı
Yeniden Refah Partisi
Samsun
-
Emel Zengin Çakır
Yeşil Sol Parti
Samsun
-
Yaşar Karahan
Zafer Partisi
Samsun
-
Osman Taner Tokmak
Adalet Birlik Partisi
Samsun
-
Çiğdem Karaaslan
Adalet ve Kalkınma Partisi
Samsun
-
İbrahim Günal
Anavatan Partisi
Samsun
-
Erdal Avcı
Büyük Birlik Partisi
Samsun
-
Mehmet Karaman
Cumhuriyet Halk Partisi
Samsun
-
Kadem Öztürk
Genç Parti
Samsun
-
Gökhan Cıgalı
Gökhan Cıgalı
Samsun
-
Funda Doğan Helvacı
Güç Birliği Partisi
Samsun
-
Derviş Ali Ağaçlı
Halkın Kurtuluş Partisi
Samsun
-
İmren Nilay Tüfekci
İyi Parti
Samsun
-
Mualla Gülşah Bölükbaş
Memleket Partisi
Samsun
-
Şahin Çetin
Millet Partisi
Samsun
-
Abdullah Karapıçak
Milliyetçi Hareket Partisi
Samsun
-
Ahmet Özçelik
Sol Parti
Samsun
-
Özge Göksu
Türkiye İşçi Partisi
Samsun
-
Zeynep Karayel
Türkiye Komünist Hareketi
Samsun
-
Adem Aykan
Türkiye Komünist Partisi
Samsun
-
Lütfi Kara
Vatan Partisi
Samsun
-
Caner Bilgin
Yeniden Refah Partisi
Samsun
-
Savaş Karaduman
Yeşil Sol Parti
Samsun
-
Hakan Keser
Zafer Partisi
Samsun
-
Hatice Aksoy
Adalet Birlik Partisi
Samsun
-
Yusuf Ziya Yılmaz
Adalet ve Kalkınma Partisi
Samsun
-
Soner Bakır
Anavatan Partisi
Samsun
-
Yılmaz Akkuş
Büyük Birlik Partisi
Samsun
-
Mustafa Yeşilyurt
Cumhuriyet Halk Partisi
Samsun
-
Erol Ayakta
Genç Parti
Samsun
-
Murat Akasya
Güç Birliği Partisi
Samsun
-
Erdal Dağıdır
Hak ve Özgürlükler Partisi
Samsun
-
İbrahim Hakkı Çatlı
Halkın Kurtuluş Partisi
Samsun
-
Ahmet Karkucak
İyi Parti
Samsun
-
Rüstem Kara
Memleket Partisi
Samsun
-
Gürkan Daştan
Millet Partisi
Samsun
-
Hüseyin Demir
Milliyetçi Hareket Partisi
Samsun
-
Mustafa Çoban
Mustafa Çoban
Samsun
-
Emel Deniz Sayman
Sol Parti
Samsun
-
Tunahan Gök
Türkiye İşçi Partisi
Samsun
-
Serpil Göçemen
Türkiye Komünist Hareketi
Samsun
-
Gülser Aksoy
Türkiye Komünist Partisi
Samsun
-
Ayhan Çolak
Vatan Partisi
Samsun
-
Halil İbrahim Demirelli
Yeniden Refah Partisi
Samsun
-
Menekşe Turen
Yeşil Sol Parti
Samsun
-
Ödül Sanaroğlu Buyruk
Zafer Partisi
Samsun
-
Selin Karakum
Adalet Birlik Partisi
Samsun
-
Orhan Kırcalı
Adalet ve Kalkınma Partisi
Samsun
-
Süleyman Kaya
Anavatan Partisi
Samsun
-
Aysel Kesim
Büyük Birlik Partisi
Samsun
-
Nazan Güneysu
Cumhuriyet Halk Partisi
Samsun
-
Zafer Göğne
Genç Parti
Samsun
-
Aleyna Zeynep Fidan
Güç Birliği Partisi
Samsun
-
İbrahim Dursun
Hak ve Özgürlükler Partisi
Samsun
-
Bülent Korkmaz
Halkın Kurtuluş Partisi
Samsun
-
Yunus Gün
İyi Parti
Samsun
-
Seyit Ahmet Koçak
Memleket Partisi
Samsun
-
Atanur Çelik
Millet Partisi
Samsun
-
Berfin Kara
Milliyetçi Hareket Partisi
Samsun
-
Murat Emir
Murat Emir
Samsun
-
Ezgi Kale
Sol Parti
Samsun
-
Onur Çelik
Türkiye İşçi Partisi
Samsun
-
Tayfun Dağlı
Türkiye Komünist Hareketi
Samsun
-
Kemal Murat Kırçalı
Türkiye Komünist Partisi
Samsun
-
Ali Murat Engin
Vatan Partisi
Samsun
-
Mustafa Barutcu
Yeniden Refah Partisi
Samsun
-
Mahmut Sürmeli
Yeşil Sol Parti
Samsun
-
Bozkurt Oğuz Sınar
Zafer Partisi
Samsun
-
Murat Altunay
Adalet Birlik Partisi
Samsun
-
Ersan Aksu
Adalet ve Kalkınma Partisi
Samsun
-
Ahmet Uzun
Ahmet Uzun
Samsun
-
Caner Kilim
Anavatan Partisi
Samsun
-
Resul Saraçoğlu
Büyük Birlik Partisi
Samsun
-
Mehmet Özdağ
Cumhuriyet Halk Partisi
Samsun
-
Sait Sinan Varlı
Genç Parti
Samsun
-
Doğukan Erdinç
Güç Birliği Partisi
Samsun
-
Azad Eren
Hak ve Özgürlükler Partisi
Samsun
-
Ender Gürtan
Halkın Kurtuluş Partisi
Samsun
-
Birsen Öztürk
İyi Parti
Samsun
-
Yakup Saygıcı
Millet Partisi
Samsun
-
Yunis Aksu
Milliyetçi Hareket Partisi
Samsun
-
Kardelen Akın
Sol Parti
Samsun
-
Gülcay Kaya
Türkiye İşçi Partisi
Samsun
-
Dilan Karatay
Türkiye Komünist Hareketi
Samsun
-
Ferdi Ak
Türkiye Komünist Partisi
Samsun
-
Muhammed İsa Öztürk
Yeniden Refah Partisi
Samsun
-
Güner Karaduman
Yeşil Sol Parti
Samsun
-
Burak Yazıcı
Zafer Partisi
Samsun
-
Hasan Akgül
Adalet Birlik Partisi
Samsun
-
Mücahit Yılmaz
Adalet ve Kalkınma Partisi
Samsun
-
Caner Tekinaslan
Anavatan Partisi
Samsun
-
Yavuz Yeter
Büyük Birlik Partisi
Samsun
-
Suat Yıldız
Cumhuriyet Halk Partisi
Samsun
-
Hasret Doymaz
Genç Parti
Samsun
-
Fatma Güzel Kurnaz
Güç Birliği Partisi
Samsun
-
Halil İbrahim Yalgın
İyi Parti
Samsun
-
Savaş Yalçın
Memleket Partisi
Samsun
-
Serdar Baykuş
Millet Partisi
Samsun
-
Yaşar Dursun
Milliyetçi Hareket Partisi
Samsun
-
Ayşegül Tekkeli
Sol Parti
Samsun
-
Hilmi Özdemir
Türkiye İşçi Partisi
Samsun
-
Sinan Deniz Orhan
Türkiye Komünist Hareketi
Samsun
-
Sedat Kasımoğlu
Türkiye Komünist Partisi
Samsun
-
Emek Kaynak
Vatan Partisi
Samsun
-
Özcan Güleçin
Yeniden Refah Partisi
Samsun
-
Vedat Ünal
Yeşil Sol Parti
Samsun
-
Firdevs Emine Çakır
Zafer Partisi
Samsun
-
Oktay Tercan
Adalet Birlik Partisi
Samsun
-
Havva Şen Saygın
Adalet ve Kalkınma Partisi
Samsun
-
Mehmet Kıran
Anavatan Partisi
Samsun
-
Sadettin Sönmez
Büyük Birlik Partisi
Samsun
-
Neşe Kangüleç
Cumhuriyet Halk Partisi
Samsun
-
Ümit Özkan
Güç Birliği Partisi
Samsun
-
Ecem Kıvılcım Korkmaz
Halkın Kurtuluş Partisi
Samsun
-
Efe Aydın
İyi Parti
Samsun
-
Doğukan Ekiz
Memleket Partisi
Samsun
-
Mustafa Faruk Çınar
Millet Partisi
Samsun
-
İbrahim Yüksel
Milliyetçi Hareket Partisi
Samsun
-
Recep Büyük
Sol Parti
Samsun
-
Aral Demircan
Türkiye İşçi Partisi
Samsun
-
Kadir Küçükaltun
Türkiye Komünist Hareketi
Samsun
-
Ramazan İnan
Türkiye Komünist Partisi
Samsun
-
Aslı Sezen Sezgin
Vatan Partisi
Samsun
-
Murat Arslan
Yeniden Refah Partisi
Samsun
-
Ahmet Yalçın
Yeşil Sol Parti
Samsun
-
Ömer Gün
Adalet Birlik Partisi
Samsun
-
Uğur Etli
Adalet ve Kalkınma Partisi
Samsun
-
Azmi Boyar
Anavatan Partisi
Samsun
-
Ramazan Örsel
Büyük Birlik Partisi
Samsun
-
Nilsu İrem Koçyiğit Bahadır
Cumhuriyet Halk Partisi
Samsun
-
Fatih Muhammet Akekin
Genç Parti
Samsun
-
Mitat Pektopal
Halkın Kurtuluş Partisi
Samsun
-
Ufuk Gülşen
İyi Parti
Samsun
-
Alptekin Özçelik
Memleket Partisi
Samsun
-
Neziha Karcı
Millet Partisi
Samsun
-
Hami Korkmazlı
Milliyetçi Hareket Partisi
Samsun
-
İsmet Gündüz
Sol Parti
Samsun
-
Kemal Serdar Elbir
Türkiye İşçi Partisi
Samsun
-
Ecem Gülen Çalışkan
Türkiye Komünist Hareketi
Samsun
-
Necdet Bulut
Türkiye Komünist Partisi
Samsun
-
İrfan Yiğit Şimdi
Vatan Partisi
Samsun
-
Recep Sezen
Yeniden Refah Partisi
Samsun
-
Osman Bayrak
Yeşil Sol Parti
Samsun
-
Durmuş Fevzi Aksu
Zafer Partisi
Samsun
-
Emine Köksal
Adalet Birlik Partisi
Samsun
-
İrfan Şenocak
Adalet ve Kalkınma Partisi
Samsun
-
Merve Çam
Anavatan Partisi
Samsun
-
Yakup Selvi
Büyük Birlik Partisi
Samsun
-
Özler Yılmaz
Cumhuriyet Halk Partisi
Samsun
-
Recai Koca
Genç Parti
Samsun
-
Yasemin Güney
Güç Birliği Partisi
Samsun
-
Ulaş Yıldız
Halkın Kurtuluş Partisi
Samsun
-
Kazım Can Şen
İyi Parti
Samsun
-
Mehmet Mert Coşar
Memleket Partisi
Samsun
-
İbrahim Topaloğlu
Millet Partisi
Samsun
-
Abdülvahit Vardar
Milliyetçi Hareket Partisi
Samsun
-
Ömer Avcı
Sol Parti
Samsun
-
Buse Bade İskent
Türkiye İşçi Partisi
Samsun
-
Nilay Dalyan
Türkiye Komünist Hareketi
Samsun
-
Tolga Kaan Ateşli
Türkiye Komünist Partisi
Samsun
-
Eylül Yıldırım
Vatan Partisi
Samsun
-
Hüsamettin Demir
Yeniden Refah Partisi
Samsun
-
Orhan Gazi Kofoğlu
Yeşil Sol Parti
Samsun
-
Beyhan Hüküm
Zafer Partisi
Samsun