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MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI Geçmiş Seçim Sonuçları

CEYLANPINAR SEÇİM SONUÇLARI

2023
CUMHURBAŞKANI ADAYLARI

%0
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Sinan Oğan
SİNAN OĞAN %00
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %00
Kemal Kılıçdaroğlu
KEMAL KILIÇDAROĞLU %00
Muharrem İnce
MUHARREM İNCE %00

2023
MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ

%0
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0

CEYLANPINAR CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
%0
Kalan Sandık 0
%0
Geçerli Oy 0
%0
Geçersiz Oy 0
%0
DİĞER İLÇELER RECEP TAYYİP ERDOĞAN MUHARREM İNCE KEMAL KILIÇDAROĞLU SİNAN OĞAN
AKÇAKALE
Açılan Sandık Oranı %0
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BİRECİK
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
BOZOVA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
CEYLANPINAR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
EYYÜBİYE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
HALFETİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
HALİLİYE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
HARRAN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
HİLVAN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KARAKÖPRÜ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
SİVEREK
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
SURUÇ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
VİRANŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0

CEYLANPINAR MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
%0
Kalan Sandık 0
%0
Geçerli Oy 0
%0
Geçersiz Oy 0
%0
PARTİLER GENEL TOPLAM
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ 		%0
0
CUMHURİYET HALK PARTİSİ 		%0
0
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ 		%0
0
İYİ PARTİ 		%0
0
MEMLEKET PARTİSİ 		%0
0
YEŞİL SOL PARTİ 		%0
0
YENİDEN REFAH PARTİSİ 		%0
0
BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ 		%0
0
ADALET BİRLİK PARTİSİ 		%0
0
ANAVATAN PARTİSİ 		%0
0
GÜÇ BİRLİĞİ PARTİSİ 		%0
0
HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ 		%0
0
HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ 		%0
0
MİLLET PARTİSİ 		%0
0
MİLLİ YOL PARTİSİ 		%0
0
SOL PARTİ 		%0
0
TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ 		%0
0
TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ 		%0
0
VATAN PARTİSİ 		%0
0
BAĞIMSIZ 		%0
0
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ Memleket Yeşil Sol Parti BĞMSZ DİĞER
AKÇAKALE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
BİRECİK
Açılan Sandık Oranı %0
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BOZOVA
Açılan Sandık Oranı %0
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CEYLANPINAR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
EYYÜBİYE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
HALFETİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
HALİLİYE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
HARRAN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
HİLVAN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KARAKÖPRÜ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
SİVEREK
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
SURUÇ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
VİRANŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
YILLARA GÖRE SEÇİM SONUÇLARI
HAZİRAN 2018 AĞUSTOS 2014
%100
Seçmen Sayısı: 45,323 | Katılım Oranı: %82.49
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %52.4919,092 oy
Selahattin Demirtaş
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %37.413,604 oy
Muharrem İnce
MUHARREM İNCE %7.882,867 oy
Temel Karamollaoğlu
TEMEL KARAMOLLAOĞLU %1.08394 oy
Meral Akşener
MERAL AKŞENER %1.04378 oy
Doğu Perinçek
DOĞU PERİNÇEK %0.137 oy
%100
Seçmen Sayısı: 40,653 | Katılım Oranı: %74.28
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %48.5114,346 oy
Selahattin Demirtaş
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %47.6814,099 oy
Ekmeleddin Mehmet İhsanoğlu
EKMELEDDİN MEHMET İHSANOĞLU %3.811,128 oy
HAZİRAN 2018 KASIM 2015 HAZİRAN 2015 HAZİRAN 2011
%100
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Cumhur İttifakı
%0 17,414 oy 0
Millet İttifakı
%0 3,142 oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%40.42 14,701 oy 0
Halkların Demokratik Partisi
%40.26 14,642 oy 0
BAĞIMSIZ
%9.48 3,448 oy 0
Milliyetçi Hareket Partisi
%7.46 2,713 oy 0
Cumhuriyet Halk Partisi
%5.44 1,980 oy 0
Hür Dava Partisi
%2.81 1,022 oy 0
Saadet Partisi
%2.11 766 oy 0
İyi Parti
%1.09 396 oy 0
Vatan Partisi
%0.08 28 oy 0
Kaynak: Anadolu Ajansı