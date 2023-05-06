ŞANLIURFA SEÇİM SONUÇLARI

|İLÇELER
|RECEP TAYYİP ERDOĞAN
|MUHARREM İNCE
|KEMAL KILIÇDAROĞLU
|SİNAN OĞAN
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AKÇAKALE
Açılan Sandık Oranı %0
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BİRECİK
Açılan Sandık Oranı %0
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BOZOVA
Açılan Sandık Oranı %0
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CEYLANPINAR
Açılan Sandık Oranı %0
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EYYÜBİYE
Açılan Sandık Oranı %0
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HALFETİ
Açılan Sandık Oranı %0
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HALİLİYE
Açılan Sandık Oranı %0
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HARRAN
Açılan Sandık Oranı %0
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HİLVAN
Açılan Sandık Oranı %0
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KARAKÖPRÜ
Açılan Sandık Oranı %0
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SİVEREK
Açılan Sandık Oranı %0
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SURUÇ
Açılan Sandık Oranı %0
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VİRANŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %0
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|PARTİLER
|GENEL TOPLAM
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|İLÇELER
|AK PARTİ
|CHP
|MHP
|İYİ PARTİ
|Memleket
|Yeşil Sol Parti
|BĞMSZ
|DİĞER
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AKÇAKALE
Açılan Sandık Oranı %0
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BİRECİK
Açılan Sandık Oranı %0
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BOZOVA
Açılan Sandık Oranı %0
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CEYLANPINAR
Açılan Sandık Oranı %0
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EYYÜBİYE
Açılan Sandık Oranı %0
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HALFETİ
Açılan Sandık Oranı %0
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HALİLİYE
Açılan Sandık Oranı %0
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HARRAN
Açılan Sandık Oranı %0
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HİLVAN
Açılan Sandık Oranı %0
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KARAKÖPRÜ
Açılan Sandık Oranı %0
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SİVEREK
Açılan Sandık Oranı %0
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SURUÇ
Açılan Sandık Oranı %0
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VİRANŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %0
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