Geçmiş Seçim Sonuçları Ajans veri saati: - sabah.com.tr
ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI ÖZGE İPEK

Özge İpek

Sol Parti
Özge İpek
  • PARTİSİ : Sol Parti
  • BÖLGESİ : Adana
Kaynak: Anadolu Ajansı