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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI AYKUT TAYYAR ALTINOK

Aykut Tayyar Altınok

Sol Parti
Aykut Tayyar Altınok
  • PARTİSİ : Sol Parti
  • BÖLGESİ : Afyonkarahisar
Kaynak: Anadolu Ajansı