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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI SERVET KAHYAOĞULLARI

Servet Kahyaoğulları

Sol Parti
Servet Kahyaoğulları
  • PARTİSİ : Sol Parti
  • BÖLGESİ : Ağrı
Kaynak: Anadolu Ajansı