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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI ABDULLAH KAHRAMAN

Abdullah Kahraman

Sol Parti
Abdullah Kahraman
  • PARTİSİ : Sol Parti
  • BÖLGESİ : Aksaray
Kaynak: Anadolu Ajansı