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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI BİLAL AKTAŞ

Bilal Aktaş

Sol Parti
Bilal Aktaş
  • PARTİSİ : Sol Parti
  • BÖLGESİ : Ankara 3. Bölge
Kaynak: Anadolu Ajansı