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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI SELAHATTİN AKARSU

Selahattin Akarsu

Sol Parti
Selahattin Akarsu
  • PARTİSİ : Sol Parti
  • BÖLGESİ : Bartın
Kaynak: Anadolu Ajansı