Geçmiş Seçim Sonuçları Ajans veri saati: - sabah.com.tr
ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI MESUT GEÇGEL

Mesut Geçgel

Sol Parti
Mesut Geçgel
  • PARTİSİ : Sol Parti
  • BÖLGESİ : Bingöl
Kaynak: Anadolu Ajansı