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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI YASER LAÇİN

Yaser Laçin

Sol Parti
Yaser Laçin
  • PARTİSİ : Sol Parti
  • BÖLGESİ : Bursa 1. Bölge
Kaynak: Anadolu Ajansı