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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI ZEKİYE ÖZTÜRK

Zekiye Öztürk

Sol Parti
Zekiye Öztürk
  • PARTİSİ : Sol Parti
  • BÖLGESİ : Eskişehir
Kaynak: Anadolu Ajansı