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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI AŞKIN DEVRİM DÖNMEZER

Aşkın Devrim Dönmezer

Sol Parti
Aşkın Devrim Dönmezer
  • PARTİSİ : Sol Parti
  • BÖLGESİ : Hatay
Kaynak: Anadolu Ajansı