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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI PINAR ADIGÜZEL DEMİRDÖĞEN

Pınar Adıgüzel Demirdöğen

Sol Parti
Pınar Adıgüzel Demirdöğen
  • PARTİSİ : Sol Parti
  • BÖLGESİ : İstanbul 1. Bölge
Kaynak: Anadolu Ajansı