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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI EMİN KÜLEKCİ

Emin Külekci

Sol Parti
Emin Külekci
  • PARTİSİ : Sol Parti
  • BÖLGESİ : İstanbul 3. Bölge
Kaynak: Anadolu Ajansı