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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI ERKAL GÜNEL

Erkal Günel

Sol Parti
Erkal Günel
  • PARTİSİ : Sol Parti
  • BÖLGESİ : İzmir 1. Bölge
Kaynak: Anadolu Ajansı