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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI MEHMET DENİZ YÜRÜR

Mehmet Deniz Yürür

Sol Parti
Mehmet Deniz Yürür
  • PARTİSİ : Sol Parti
  • BÖLGESİ : İzmir 2. Bölge
Kaynak: Anadolu Ajansı