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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI BAYRAM ŞEKER

Bayram Şeker

Sol Parti
Bayram Şeker
  • PARTİSİ : Sol Parti
  • BÖLGESİ : Kırıkkale
Kaynak: Anadolu Ajansı