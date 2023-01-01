Geçmiş Seçim Sonuçları Ajans veri saati: - sabah.com.tr
ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI SAFFET UĞUR

Saffet Uğur

Sol Parti
Saffet Uğur
  • PARTİSİ : Sol Parti
  • BÖLGESİ : Konya
Kaynak: Anadolu Ajansı